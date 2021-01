IL FENOMENO

JESOLO (VENEZIA) Sul litorale veneziano è corsa alle seconde case. È il fenomeno che si sta registrando soprattutto a Jesolo, malgrado permangano i dubbi giuridici sulla possibilità di uscire dal Comune per raggiungere l'abitazione delle vacanze. Magari per un semplice controllo all'appartamento, c'è chi si concede anche una passeggiata sul lungomare. O magari va a lavorare con vista sulla spiaggia, nel caso dei professionisti in smart working, con la possibilità di portarsi al seguito la famiglia nel caso in cui i figli siano obbligati alla Dad. La tendenza a Jesolo è partita già durante le feste natalizie, soprattutto nelle giornate in cui era possibile muoversi, ed è proseguita nei primi giorni dell'anno. Ma anche nell'ultimo weekend, confermando la volontà, per chi può spostarsi, di muoversi da casa approfittando dell'incertezza sulle varie deroghe, che non è stata risolta nemmeno dalla circolare emanata ieri dal ministero dell'Interno, così com'era già accaduto con i presunti chiarimenti sul sito del Governo. Al momento non è stato invece formalizzato quanto ventilato sabato da fonti di palazzo Chigi, secondo cui sarebbe possibile lo sconfinamento, non essendo stato esplicitato il divieto.

LE PERPLESSITÀ

Sul litorale le perplessità non mancano. Tra i più dubbiosi c'è Pasqualino Codognotto, sindaco di San Michele-Bibione e presidente della Conferenza dei sindaci della costa veneta. «La mia perplessità spiega è la stessa di altri colleghi: visto il momento che stiamo vivendo e continuiamo a chiederci che senso abbia autorizzare gli spostamenti di intere famiglie verso le seconde case, serve più prudenza». A far discutere sono le differenze di interpretazione della normativa, soprattutto di fronte a chi si ferma nella seconda casa per più giorni. «Gli spostamenti sono consentiti per necessità prosegue il presidente dei sindaci della costa chi si ferma a dormire nella seconda casa non rispetta le normative». E se i proprietari delle seconde case continuano a raggiungere le loro proprietà, per l'estate stanno arrivando buone prenotazioni per il mercato immobiliare a conferma del buon lavoro fatto già lo scorso anno con i protocolli. «Ma tutto il comparto turistico conclude Codognotto ha seguito delle rigide procedure sanitarie, non ho sentito nessun ospite lamentarsi».

Giuseppe Babbo

