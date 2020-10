IL BOLLETTINO

VENEZIA Nuovo balzo di contagi in Veneto. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi registrati dal bollettino della Regione sono stati ben 589, rispetto al precedente bollettino delle ore 17 di venerdì. In testa per numero di contagi Treviso con 1.283 casi attualmente positivi, a seguire Venezia con 1.113, Verona con 1.011. L'unico cluster in cui non è stato registrato nessun nuovo caso positivo è Vo', mentre Rovigo che ieri mattina era a zero nuovi casi, in serata ha registrato una positività in più rispetto al giorno precedente. Rispetto a venerdì si sono registrate tre vittime che hanno portato il totale dei decessi a 2.218. Stabile, invece, la situazione ospedaliera: i pazienti attualmente positivi ricoverati in area non critica sono complessivamente 238, mentre quelli ricovderati in terapia intensiva sono 21, cui si aggiungono altri 9 che si sono negativizzati. I soggetti in isolamento sono 11.625 (+344).

Per quanto riguarda i tamponi, il governatore Luca Zaia ha riferito che il dottor Roberto Rigoli, primario del reparto di Microbiologia a Treviso e coordinatore delle Microbiologie del Veneto, sta testando dei kit per l'autosomministrazione: «Noi siamo già pronti a partire, abbiamo la piattaforma su cui registrarsi». Da domani, intanto, la Regione Veneto ricomincerà ad usare il modello previsionale della scorsa primavera per capire, con l'eventuale aumento dei contagi, come sarà l'andamento ospedaliero.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.264. Rimangono 6 i pazienti in cura in terapia intensiva e 23 i ricoverati totali in altri reparti. ieri nessun nuovo decesso è stato registrato (355) però ci sono stati 126 nuovi contagi.

