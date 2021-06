Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAROMA In tutte le regioni si registra una grande richiesta di vaccinazione da parte dei giovani ma c'è l'incognita della seconda dose che arriverà in piena estate e che rischia di essere rinviata in maniera massiccia dagli under trenta, e da tutti coloro che sono in vacanza. I presidenti di regione spingono per allargare e alla fine riescono a fare passare in Conferenza Stato-Regioni un documento messo a punto dal presidente...