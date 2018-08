Seattle, suicida fa scattare l'allerta terrorismo un'ora di acrobazie in aereo, poi lo schianto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIANEW YORK Col naso in su, la gente credeva di assistere agli allenamenti per uno spettacolo di acrobazia aerea. Un aereo si alzava e si abbassava, faceva giravolte, scendeva fino al pelo dell'acqua per poi riprendere quota. E dietro, due jet lo seguivano. LA SCENALa scena però non aveva nulla di giocoso. L'aereo che sembrava fare tante acrobazie in realtà era pilotato da un meccanico che l'aveva rubato. E le sue presunte bravure pare fossero solo errori, o tentativi di manovre difficili, riusciti solo a metà. I due jet erano degli...