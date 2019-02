Sea Watch, per il pm di Catania non c'è reato «Indaghiamo su anomalie amministrative»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Rimane da superare quella «inidoneità tecnico strutturale» che rende complicato «effettuare un'attività sistemica di soccorso in mare»: sono 32 le anomali amministrative rilevate dalla Guardia costiera. Per il resto, però, «nessun rilievo penale» si può muovere alla Sea Watch, sia «durante la fase dei soccorsi» ai 47 migranti salvati in area Sar libica, sia nella scelta di «dirigersi verso la Sicilia per le avverse condizioni meteo».La procura di Catania traccia il primo bilancio dopo le ispezioni effettuate sulla...