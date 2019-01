Sea Watch, la Procura: fate scendere i minori Salvini: io li denuncio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Finisce il settimo giorno in mare per i 47 migranti a bordo della Sea Watch3, in rada davanti alle coste di Siracusa, la Procura chiede lo sbarco dei minori, ma la linea del Viminale non cambia: nessuno scende, «quella nave batte bandiera olandese, se ne occupino i Paesi Bassi». Il niet dell'Olanda arriva nel tardo pomeriggio e il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sostenuto dal vicepremier Luigi Di Maio, non arretra di un passo: annuncia che denuncerà i membri dell'equipaggio per favoreggiamento dell'immigrazione...