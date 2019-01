Sea Watch, il Viminale vuole la polizia a bordo È scontro con i vescovi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Nessuno scende e nessuno sale. Il porto resta ancora chiuso per i 47 migranti salvati otto coste giorni fa davanti alle coste libiche. La Sea Watch resta a un miglio da Siracusa e Matteo Salvini non arretra: «Non cambio idea», ribadisce. Anzi, mentre viene negato l'accesso a bordo ai parlamentari, il ministro dell'Interno ipotizza di far salire agenti di polizia per raccogliere prove a carico dell'equipaggio sul reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per la procura di Siracusa, al momento, non ci sono elementi...