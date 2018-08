CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Se una potenza straniera rilancia fake news o alimenta campagne contro le nostre istituzioni non punta tanto a convincere la maggioranza, ma a diffondere, alimentare un'onda, a moltiplicare il messaggio. Quei 400 account di Twitter che si ipotizza fossero fasulli servivano solo a fare partire un messaggio, che poi passa e si moltiplica in altri account più affermati, che ritwittano quasi in automatico. A volte sono consapevoli, a volte no. Dobbiamo far crescere la consapevolezza di chi usa i social network». Alberto Marinelli è docente di...