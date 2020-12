SE TORNO DALL'ESTERO PER NATALE DEVO PER FORZA FARE LA QUARANTENA O BASTA IL TAMPONE?

Dal 21 dicembre all'Epifania tutti coloro che torneranno da Paesi extra Ue dovranno osservare il periodo di quarantena. Rientrando dai Paesi Ue, dalla Gran Bretagna e altri territori del Vecchio Continente invece, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio si potrà anche solo esibire un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio, ma esclusivamente se si rientra presso il proprio domicilio italiano o si hanno comprovate motivazioni a giustificare il viaggio. Esclusi quindi da questa possibilità tutti coloro che viaggiano a fini turistici.

LA QUARANTENA È OBBLIGATORIA PER CHI RIENTRA IN AUTO O IN TRENO?

Sì. Le forze dell'ordine possono effettuare controlli anche successivi al rientro.

COSA SI RISCHIA A NON RISPETTARE I DIVIETI?

Una «sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 3.000», ridotta di un terzo se pagata entro 5 giorni. Se le misure vengono violate con l'uso di un veicolo le sanzioni aumentano fino a un terzo.

CHE SUCCEDE SE DICHIARO IL FALSO IN UNA AUTOCERTIFICAZIONE?

Le sanzioni sono le stesse. Inoltre «la veridicità delle auto-dichiarazioni sarà oggetto di controlli e l'accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato». Qualora le autorità decidano di procedere, il reato contestato è dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale, punito con reclusione da 1 a 6 anni.

