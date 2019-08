«Se sono utile resto al mio posto» Il premier adesso aspetta segnali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOROMA È bastato poco più di un anno di palazzo Chigi per costruire il brand Giuseppe Conte. Al punto che Beppe Grillo, definendo il premier «l'elevato», ha cercato in qualche modo di sottolineare il made-in dell'avvocato del popolo. Ma Conte ormai viaggia da solo. E così lo raccontano coloro che lo affiancano nella trasferta francese. Al G7 di Biarritz il presidente del Consiglio è stato accolto quasi come un eroe. Sia il presidente Macron che la Cancelliera Merkel hanno sostenuto di aver letto il discorso pronunciato da...