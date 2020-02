«Il populismo va fermato. M5S viola le regole dello Stato di diritto». Maurizio Paniz, ex deputato e tra i patrocinatori dei ricorsi degli ex parlamentari a cui è stato tagliato il vitalizio, non canta ancora vittoria: «Si vince con le sentenze in mano ma la nostra battaglia è sacrosanta, rispettosa di principi ineliminabili».

Intanto Di Maio ha convocato una manifestazione di piazza per il 15 febbraio contro il possibile accoglimento del ricorso di 700 ex senatori a palazzo Madama.

«E' follia. Cerca di ottenere qualche consenso in più ma gli italiani hanno capito e sono dalla nostra parte. Qualsiasi tipo di manifestazione non può incidere sul corso della giustizia. Non ci si può piegare ad una parte della piazza o all'emotività. La Corte Costituzionale, la Corte dei diritti dell'Uomo e le sezioni unite della Cassazione si sono espresse nella nostra stessa direzione. La verità è un'altra».

Cioè?

«M5S mette a rischio il trattamento di 18 milioni di pensionati e di 9 milioni di baby pensionati. Dovrebbero risentirsi tutti perché la linea M5S contro gli ex parlamentari, qualora passasse, potrebbe essere utilizzata per tagliare tutte le pensioni, non solo quelle cosiddette d'oro. Nessuno può considerare legittima la richiesta di togliere un diritto a chi ha lavorato e a chi ha fatto un patto con lo Stato».

I pentastellati non si fermeranno.

«I patti si cambiano per il futuro, non con un effetto retroattivo. La retroattività confligge con lo Stato di diritto».

M5S intanto ha attaccato il senatore Caliendo, presidente della Commissione chiamata a giudicare sui ricorsi contro i tagli ai vitalizi, che ha annunciato la sua astensione sul processo.

«Caliendo è un magistrato di professione, non meritava un attacco personale ai limiti e forse ben oltre l'oltraggio. Spero che la procura si muova autonomamente perché oltraggiare un magistrato costituisce un reato. Sarei contento se tutto il Senato prospettasse la questione di costituzionalità del principio dell'autodichia. Io ho già sollevato la questione».

I grillini accusano la Commissione di essere di parte.

«Qui si tratta di un organo giurisdizionale. Bisogna considerare i membri di questa commissione come dei veri e propri magistrati dello Stato. Nessuno tra i grillini si permetterebbe di attaccare i magistrati ordinari Mi aspetto che le altre forze politiche siano rispettose delle leggi».

Nel mirino è finita anche il presidente del Senato, Casellati.

«La seconda carica dello Stato sta avendo un comportamento ineccepibile. Le parole di Di Maio sono solo un segnale di debolezza, di chi critica un iter invece di confrontarsi sul piano sostanziale».

Sarebbe disposto quindi ad un confronto con M5S?

«Sono disponibile a confrontarmi con chi è in grado di capire i principi del diritto, mica posso dialogare con chi non è preparato dal punto di vista giuridico».

Che cosa si aspetta ora?

«Ho preso un impegno ben preciso perché questa battaglia la considero giuridicamente fondata. In futuro sicuramente Camera e Senato saranno costrette a pagare tutti gli interessi e le rivalutazioni. La colpa ricadrà sui 5Stelle e su chi si è mosso secondo principi non conformi con il nostro ordinamento».

Emilio Pucci

