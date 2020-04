LA STORIA

VENEZIA Avere 78 anni, dirigere un'azienda che è un punto di riferimento a livello nazionale e non solo, dare lavoro a 1600 dipendenti, credere nella nazione, credere anche nell'Europa e a un certo punto dire: così non va. Paolo Fassa è il titolare della Fassa Bortolo, l'azienda trevigiana di Spresiano leader mondiale nella produzione di calcestruzzi e articoli per l'edilizia, 18 sedi in tutto il mondo più una in costruzione in Brasile. E adesso, in piena emergenza coronavirus, ecco che arriva il grido di allarme: «Se non passeranno i coronabond, sarà giusto boicottare i prodotti tedeschi».

LA LETTERA

«Fin da quando ero ragazzo - racconta Paolo Fassa - sono sempre stato tedescofilo, perché convinto che il popolo tedesco sia il più preciso, serio, scrupoloso e moralmente onesto quando lavora. Per tale motivo su circa 200 vetture aziendali che abbiamo, 190 (il 95%) sono di marchio tedesco e l'80% dei nostri macchinari industriali sono di produzione tedesca. Ora però che i nostri amici tedeschi non vogliono darci una mano economicamente dopo l'epidemia del Covid-19, mi sembra chiara la loro mancanza di solidarietà, se non addirittura il loro intento speculativo nei confronti della nostra economia, affossandola ancora di più, magari per comperare poi qualche buona azienda italiana (sfiancata dalla crisi che arriverà dopo l'epidemia) per poco o nulla! Questa non è, miei cari tedeschi, solidarietà verso un partner europeo, ma puro cinismo e volgare speculazione».

LO SFOGO

Paolo Fassa non è uomo che misura le parole. Pane al pane, vino al vino. Contano le intenzioni. Ma soprattutto i fatti. E i fatti sono che l'Italia è stato il primo paese in Europa e nel mondo occidentale a fare i conti con il coronavirus, a chiudere paesi e fabbriche, a mettere in quarantena operai e professionisti, tutti in casa mentre mezza Europa rideva, e dalla Francia arrivavano pure irriverenti video con pizze al Covid-19. E adesso che tutto il mondo è alle prese con il virus che ammazza i nonni, e non solo, c'è chi in Europa alza le barriere e dice no ai coronabond. È per questo che Paolo Fassa avvisa la Germania: «Vi dico che, se questo sarà il vostro comportamento, d'ora in poi la mia azienda non acquisterà più nemmeno un chiodo di produzione tedesca, e neppure auto, camion, furgoni o impianti industriali per il futuro. Non solo, ma invito tutti gli imprenditori italiani a fare la stessa cosa, perché non è giusto aiutare chi ci denigra e disprezza e per di più nel momento del bisogno cerca addirittura di affossarci».

L'APPELLO

Scrive Paolo Fassa: «Badate bene, miei cari tedeschi, che questo sentimento contro di voi è oggi molto sentito dal popolo italiano e lo si vede sui social che girano. Sia chiaro che questo sfogo e decisa presa di posizione non li faccio per mio interesse, perché nel mio mercato principale (l'Italia) sono presenti anche i colossi tedeschi del settore (Knauf, Baumit, Röfix) ma non mi fanno neanche il solletico (il vero leader siamo noi), ma lo faccio solo perché il vostro comportamento verso gli italiani fa veramente schifo. Forse è per questo che avete perso due guerre mondiali: siete i più bravi, ma vi manca il cuore e alla fine tutti si mettono contro di voi. Per me e anche per molti, moltissimi italiani questa sarà la fine dell'unione europea».

Il leader della Fassa Bortolo ha lanciato anche una chiamata alle armi: «Chi è d'accordo con me sul boicottaggio dei prodotti tedeschi è pregato di inviare una e-mail a: paolo.fassa.segreteria@fassabortolo.it».

Un'esagerazione? «Guardi, tutta la nostra produzione è praticamente ferma - dice, contattato al telefono, Paolo Fassa - Al 7-8% vendiamo ancora qualcosa di prodotti di calce. Noi ce la faremo. Ne verremo fuori. Ma se la Germania si oppone ai ai coronabond, non staremo alla finestra».

Alda Vanzan

