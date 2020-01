«Se non necessario meglio non partire»

Vaccinatevi contro l'influenza e se non è necessario non partite, dice già un cartello del Ministero della Salute ai passeggeri dell'aeroporto di Roma in viaggio verso Wuhan. «Ma il livello di allarme - premette Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani - è ancora moderato, non è stato elevato ai massimi dall'Organizzazione mondiale della sanità, per questo non ci sono controlli sulle condizioni di salute dei passeggeri negli aeroporti». Attenzione alta, anche perché tre casi sono stati registrati anche fuori dalla Cina, vale a dire in Thailandia e in Giappone. Ma nessuna emergenza. Ieri alle 13 da Fiumicino è decollato il Boeing 787 di China Southern Airlines con destinazione Wuhan, la metropoli (11 milioni di abitanti) in cui c'è il focolaio del virus misterioso. A chi è in partenza si consiglia di consultare il medico curante e di vaccinarsi contro l'influenza due settimane prima del viaggio. E quando si arriva a Wuhan cosa si deve fare? Tra l'altro, sia pure non in forma massiccia, l'aeroporto (nuovissimo) della metropoli è usata da turisti italiani anche per connessioni che raggiungono altre mete cinesi o del resto dell'Asia. «Al vostro arrivo lavate di frequente le mani con acqua e sapone, coprite la bocca e il naso con un fazzoletto quando starnutite e tossite (non con le mani)».

© RIPRODUZIONE RISERVATA