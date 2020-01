«Se loro si comportano in modo così grave e scorretto nei miei confronti, allora io sono vendicativo». Già, «vendicativo». Un termine insolito per un sacerdote. Ma alle sette di lunedì sera, quando decide di commentare la nota ufficiale della Diocesi di Padova, don Marino Ruggero è un fiume in piena. Parla per un quarto d'ora quasi senza mai prendere fiato e le sue parole sono pesanti come macigni.

Don Marino, ha letto il comunicato ufficiale della Diocesi?

«L'ho letto e non me lo aspettavo assolutamente. Lo reputo un comportamento fortemente scorretto da parte della Curia. Secondo me è opera del vicario generale, può essere che il vescovo non sapesse nemmeno di questo comunicato».

La nota dice che c'è un procedimento in corso. Lei sapeva?

«Io sapevo di alcune accuse, certo, ma non c'è ancora niente di accertato. Mi pare vergognoso scrivere certe accuse quando non si sa ancora se siano vere o meno. Questo la Curia non avrebbe dovuto farlo».

Che idea si è fatto?

«Questa è stata semplicemente una delle tante accuse che mi vengono fatte, dall'essere leghista in poi. Ci sono stati i provini al Grande Fratello, le mie posizioni sui Rom, le comunioni a separati e divorziati. Evidentemente sono considerato un prete scomodo e i preti scomodi vogliono eliminarli. Prima il leghista, ora il sesso. Qualunque cosa era scomoda».

La Diocesi, però, dice di essere in possesso di alcune prove.

«Se questo è il metodo che usano, allora io sono vendicativo e inizio a fare l'elenco, con tanto di prove, di preti pedofili, gay o che hanno la donna che ha abortito, che sono a capo di grandi parrocchie della Diocesi di Padova».

La sua è un'affermazione molto netta e pesante.

«Sì, ma non ho problemi. So bene chi sono e dove sono questi preti, ma i loro nomi non sono mai stati resi pubblici. Lo ripeto. Se loro si comportano con me in modo scorretto, allora io lo faccio in modo sicuro e con delle prove. Mi denuncino pure, non ho problemi».

Lei, invece, denunce ne ha mai presentate?

«Io dico solo che ho un mio avvocato e l'ho già consultato per valutare come andare avanti in questa storia. Ripeto, non devono esserci due pesi e due misure. Il trattamento deve essere uguale per tutti. In ogni caso, se sono scomodo che me lo dicano: a quel punto cambierò Diocesi».

L'accusa che le viene rivolta è chiara. Ha avuto relazioni con donne?

«Non credo sia il caso di confessarmi davanti ai giornalisti su cosa ho fatto o non ho fatto. C'è un processo canonico in corso e io voglio capire e chiarire tutto. Voglio capire se si riferiscono a fatti di vent'anni fa o di adesso, voglio sapere e capire tutto».

Dicono che non abbia rispettato l'obbligo di celibato per i preti.

«Devo ancora capire bene cosa significa, in ogni caso io ho sempre avuto uno stile di vita molto trasparente. E ora devo ancora capire esattamente qual è il problema. Potrebbe essere più di uno».

In che senso?

«Questa storia del sesso non fa altro che aggiungersi al mio curriculum già ritenuto negativo. Ma per me non è un problema».

