Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Se in Italia la quota di No vax si aggira attorno al 10%, in bar e ristoranti l'asticella si posizionerebbe più giù. Sono, del resto, tra le attività che hanno pagato più a caro prezzo le chiusure per Covid e così per gli operatori del settore al momento la priorità è rimanere aperti: la Fipe-Confcommercio, che rappresenta i pubblici esercizi, da settimane chiede di estendere l'uso del certificato verde affinché si creino le...