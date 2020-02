Non si potrebbe trovare una mediazione? Conte la cerca anche nell'impossibile. E lo fa dicendo così (e attirandosi sberleffi a destra e a sinistra): «Non chiedetemi se sono garantista o se sono giustizialista. Queste contrapposizioni manichee vanno bene per i titoli dei giornali. Queste visioni semplificatrici affidate alle ideologie degli ismi non mi sono mai piaciute». Dunque il nostro premier è giustizialista o garantista? Boh.

Conte è anfibio, è Camaleconte, è giusti-garantista o garant-giustizialista, non è Giuseppe ma è Giuseppi (come aveva intuito Trump): un plurale su una questione che non dovrebbe ammettere doppiezze. Ma poi deve essersi accorto di averla fatta grossa. E allora Conte rettifica ma anche no. Dà fondo alla sua arte di leguleio, e produce questo (relativo) capolavoro espressivo: «Non vorrei si fosse creato un malinteso, quando ragiono di ismi perché non mi appassionano faccio riferimento alle forzature concettuali, alle semplificazioni astratte che vengono utilizzate e brandite come armi ideologiche in una contesa politica». E chi vuole capire capisca, anzi meglio di no.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA