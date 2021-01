LO SCONTRO

ROMA «Così affossate Conte, non fate gli interessi del Movimento». E' partito il fuoco di fila contro Di Battista, Lezzi e gli altri frondisti che si sono intestati la posizione del «mai più contro Renzi». All'orizzonte una vera e propria resa dei conti, l'onda lunga dei lavori degli Stati generali. A palazzo Madama la pattuglia può anche essere poco consistente per il momento, considerato il fatto che i senatori che non hanno nascosto le proprie perplessità come Morra potrebbero alla fine rientrare per mantenere in piedi la legislatura, magari dopo un intervento di Grillo. Ma il rischio scissione c'è. Dibba parla alla pancia M5S: «Se è così arrivederci» dice anche se spiega di non voler spaccare il Movimento: «Né correnti né scissioni, non è da me».

LE CHAT

Le chat parlamentari ribollono, perché l'intenzione dei vertici che hanno dato l'ok al confronto con Iv è quella di siglare un patto con il Pd e Leu pure per il futuro, sempre nel nome di Conte. «La direzione è ormai tracciata, se si andasse al voto ci presenteremmo in coalizione», spiega uno dei big. Sarà pure vero che non c'è all'orizzonte la prospettiva delle urne, ma l'ala che non guarda al Pd è pronta a staccarsi. Strappo in vista anche con Casaleggio che non ha affatto gradito quella che considera una vera e propria giravolta sul sì al dialogo con il leader di Iv. C'è chi chiede un voto degli iscritti sulla piattaforma, chi una convocazione dei gruppi. Due pentastellati al Senato sarebbero nell'orbita del centrodestra, pronti ad entrare in un gruppo di responsabili con le garanzie di Salvini. I vertici M5S hanno pesato le conseguenze, si sono confrontati con il presidente del Consiglio dimissionario, è arrivato anche il via libera di Di Maio ad un nuovo patto con Italia viva, «sosteniamo tutti Conte». Ma basterà? Perché dietro le quinte c'è malessere per l'apertura al senatore di Rignano che comporterà dei compromessi.

Il timore è che l'ultima carta a sostegno di Conte possa non servire. E a quel punto M5S rischierebbe l'implosione, non solo una scissione con l'ala movimentista. Si lavora al Conte ter. Soltanto se saltasse, si lavorerebbe ad altre piste. Fico potrebbe essere un punto di equilibrio, ma occorrerebbe trovare un'unità sul suo nome o su quello di un altro big pentastellato. Una parte del Movimento infatti non esclude che sarebbe necessario a quel punto un nome M5s, «senza, rischieremmo di scomparire», la tesi di un esponente pentastellato. Ma l'unica opzione eventuale contemplata dai big e dalla maggioranza dei gruppi è un esecutivo del presidente oppure istituzionale.

Avrebbe più chances la prima pista, perché c'è una parte dei pentastellati che, con Conte fuori scena, considererebbe solo la via del voto. Per ora, però, si ragiona su come puntellare il presidente del Consiglio dimissionario. La consapevolezza è che un piano B sarebbe divisivo, basterebbero una ventina di senatori per far saltare qualsiasi alternativa, anche quella di un governo che abbia in agenda solo il Recovery plan e il piano dei vaccini. Ma la strada del Conte ter è impervia perché con il leader di Iv ora ci si confronterà sulle questioni sul tavolo. M5S ha fatto la sua mossa, ha spiegato di voler mettere da parte temi divisivi, come la riforma della prescrizione. «Come facciamo si chiede un deputato a discutere di un governo con Renzi? Come ci mettiamo d'accordo sui ministri e sui temi da portare avanti?». Interrogativi che prendono forma e non bastano le rassicurazioni fornite ai dubbiosi.

Emilio Pucci

