Se dobbiamo capire la situazione afghana, bisogna risalire «alle elezioni corrotte e rubate del 2009». Peter Galbraith, il politologo-diplomatico autore di un noto best seller sulla guerra in Iraq, si è occupato di luoghi caldi tutta la vita, e nel 2009 era inviato speciale dell'Onu in Afghanistan. Ed è proprio all'Onu che attribuisce la responsabilità di avere nascosto quella «frode», e aver permesso che il Paese scivolasse nella...