Se con la tassativa chiusura alle 18 i clienti debbono rinunciare a una serata conviviale, che almeno si godano i piatti tipici del territorio in una singolare pre-cena, a partire dalle 16 e fino alla chiusura. L'idea è venuta alla famiglia Perenzoni, titolare del ristorante Cencio di Montegrotto, uno dei locali più rinomati dell'area termale padovana. «Partiremo sabato e proporremo questa iniziativa ogni fine settimana spiega Erica Perenzoni, che gestisce il locale assieme al papà Loris, alla mamma Antonella e ai fratelli Mirco e Chiara -. I nostri clienti potranno scegliere una serie di assaggi di carne, pesce, salumi e dolci. Il tutto servito come in una serata al ristorante, con le sale preparate con tavoli rigorosamente per quattro persone, distanziati, e con ogni misura di prevenzione stabilita dalla normativa». Unica differenza, l'assenza di cibi cotti, in quanto i limiti di orario imposti dall'ultimo Dpcm creerebbero difficoltà organizzative alla cucina. «Ma se qualche ospite desidera degustare della carne continua Erica possiamo offrigli un'ottima steak-tartare. Il tutto accompagnato dai vini della nostra cantina. Abbiamo solamente due ore a disposizione, quindi non potrà trattarsi di una cena vera e propria, ma di quella che pensiamo sia una originale via di mezzo fra la merenda e il tradizionale aperitivo serale».

Eugenio Garzotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA