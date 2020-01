Se c'è l'ok al referendum al lavoro sul Mattarellum

L'INDISCRETO

ROMA Proprio ieri, alla vigilia della sentenza della Consulta attesa tra oggi e domani sul referendum promosso dalla Lega a favore del sistema maggioritario, a Montecitorio è cominciato il cammino della riforma elettorale proporzionale con sbarramento al 5% su cui lavora la maggioranza rosso-gialla con i distinguo di Leu. E con la furiosa reazione dell'opposizione pronta a denunciare, come fa Matteo Salvini, «il ritorno agli anni 80 e all'ingovernabilità».

Il leader della Lega si spinge oltre. Chiede insieme a Fdi di ripristinare il Mattarellum (Roberto Calderoli ha presentato un disegno di legge) che proprio il Carroccio aveva cancellato: «C'è una legge che porta la firma del capo dello Stato e ha funzionato bene, garantendo stabilità con un mix di maggioritario e proporzionale», afferma Salvini con il chiaro proposito di mettere in difficoltà il Pd.

Ebbene, se la Corte costituzionale dovesse dare il via libera al referendum tutto potrebbe cambiare: «In questo caso per evitare la consultazione», spiega Federico Fornaro, grande esperto della materia, «si potrebbe virare proprio sul Mattarellum che garantisce una quota di maggioritario, oppure si potrebbe correggere il Rosatellum». Se invece la richiesta leghista verrà bocciata dalla Consulta, la maggioranza andranno avanti sulla strada del proporzionale.

A.Gen.

