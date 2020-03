«Se blocchi una Regione ci deve essere una ragione. Se la ragione è l'andamento dell'epidemia, devo dire che il Veneto è l'unica Regione in cui la curva si sta appiattendo. Significa che non ci sono grosse variazioni, non ci sono tanti casi positivi in più. Per fare un confronto solo Roma l'altro giorno ha avuto un incremento di 70 casi». È il commento di Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova sul decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Professor Crisanti secondo lei le misure adottate dal governo sono troppo restrittive?

«Bisognava pensarci prima, in particolare nel caso della Lombardia. Non è che chiudendo le persone insieme improvvisamente l'epidemia sparisce. Anzi, si rischia di creare un grosso contenitore in cui l'epidemia esplode. Un po' come è successo nella nave Diamond Princess».

Cosa fare dunque?

«L'epidemia sparisce se si eliminano le opportunità di contatto tra gli infetti e i sani. Ci sono due metodi per farlo. Il primo è quello utilizzato in Cina, semplificando: tutti a casa, esce uno per famiglia e ha dieci minuti per andare a fare la spesa. Tutto ciò con il dispiegamento di forze di polizia ed esercito a controllo della popolazione. Dubito che una democrazia come quella italiana sia in grado di digerire un approccio simile. Poi c'è un altro metodo, quello della sorveglianza attiva che prevede sistematicamente di individuare i focolai. Per farlo bisogna eseguire il tampone a tappeto, capire quali soggetti sono positivi e isolarli».

Per le grandi crisi come alluvioni e terremoti, la società in genere si muove immediatamente con raccolte fondi e aiuti. Non è così per questa emergenza sanitaria: come mai secondo lei?

«Perché abbiamo perso settimane e settimane a parlare della crisi dell'economia, come se la priorità principale del Paese fosse quella di far ripartire le aziende invece di curare l'epidemia. Sarebbe fantastico se riuscissimo a fare come con Telethon, promuovere una campagna di sensibilizzazione con una serie di trasmissioni televisive sul tema. Sarebbe bello se le banche e gli imprenditori sostenessero la sanità pubblica e la ricerca in questo momento così importante».

Se avesse i finanziamenti necessari, lei farebbe tamponi all'intera popolazione per studiare l'andamento dell'epidemia?

«Sì, certo. Sarebbe fondamentale assicurare la cosiddetta sorveglianza attiva, proponendo il tampone a tutti. Prendiamo ad esempio cosa è accaduto nella Diamond Princess, è come fosse una piccola Lombardia. Sono stati portati in ospedale solo coloro che mostravano i sintomi. Se invece avessero fatto il tampone a tutti gli ospiti della nave, avrebbero identificato i positivi con l'obiettivo di isolarli. Se avessero fatto così invece di 700 malati ne avrebbero avuti una quindicina».

Domenica è stata una bella giornata, tanti veneti sono andati a passeggiare in mezzo al verde all'aria aperta o sulla spiaggia. Così facendo si sono creati pericolosi assembramenti. Cosa consiglia?

«Qualsiasi assembramento di persone non va bene, anche se all'aria aperta è un po' più difficile che si verifichi il contagio».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

