Scusi, professor Ricciardi, lei lancia un appello al governo quando parla di lockdown? Alla fine Speranza non l'ha mai seguita nella linea delle chiusura totale. «No, io sono consigliere del ministro della Salute e a lui mi rivolgo. Devo anche dire che ha sempre accolto i miei suggerimenti, il problema però è che poi nel vecchio governo trovava un muro, trovava la linea di chi voleva convivere con il virus e questo ha causato decine di migliaia di morti e ha affondato l'economia. Spero che la strategia del nuovo governo sia no Covid, che ci riporti a una prospettiva di normalità in tempi ragionevoli».

Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza e docente di Igiene all'Università Cattolica di Roma. Ma è sicuro che l'Italia si possa permettere un altro lockdown?

«Al ministro ho sottoposto la necessità di proporre al governo tre cose, anche alla luce del problema delle varianti: lockdown breve e mirato; tornare a testare e tracciare; vaccinare a tutto spiano».

Quando parla di lockdown intende su tutto il territorio nazionale come a marzo 2020?

«Sì, perché dobbiamo limitare la circolazione del virus al di sotto dei 50 casi ogni 100mila abitanti. Possono essere due, tre, quattro settimane, dipende quando si raggiunge l'obiettivo».

Ridurre il numero dei casi consentirà di testare e tracciare con più efficacia. Ma non c'è anche un problema di forze in campo? C'è sufficiente personale per farlo?

«E lo devi rafforzare, come sta facendo ora la Germania che sta reclutando personale a tutto spiano proprio per fare questo. Servono migliaia di persone per testare e tracciare, le possiamo formare anche rapidamente».

L'applicazione Immuni si è rivelata poco utile.

«Non ci ha aiutato per niente perché il tracciamento tecnologico non l'abbiamo proprio fatto. Però se riusciamo a riportare a un livello sostenibile i nuovi casi, dunque a 50 ogni 100mila abitanti, allora anche l'app potrebbe aiutarci».

Lei chiede di vaccinare il più possibile. Come?

«Per marzo avremo messo in sicurezza personale sanitario e buona parte degli over 80. Questo è importante. Ma ci dobbiamo preparare per vaccinare 250-300mila persone al giorno. Ma dobbiamo organizzarci ora: da aprile i vaccini li avremo per tutti, ma dobbiamo essere pronti. Il modello da seguire è quello israeliano, con centri diffusi, sfruttando grandi spazi come palasport, palestre, drive-through».

Per le vaccinazioni il personale è sufficiente?

«Lo abbiamo, ma bisogna usarlo bene. Ed è necessario coinvolgere i medici di medicina generale. Ma in maniera organizzata: alcuni sono stati informati mezzo stampa dai presidenti di Regione...».

Lei ha anche proposto una cabina di regia centrale per le vaccinazioni.

«Ancora non so se sarà accolta. Quello che auspico è che vi sia una struttura interamente dedicata al piano vaccinale come c'è in Gran Bretagna, in Israele e Stati Uniti».

Le varianti preoccupano, ma da Regno Unito e da Sud Africa è comunque possibile raggiungere l'Italia.

«Certo, è un problema. Bloccare i voli però rallenta, ma non elimina la diffusione delle varianti. Ma la vera strategia è la riduzione della circolazione del virus, perché ormai tutte e tre le principali (inglese, brasiliana e sudafricana) sono già sul nostro territorio».

Torneremo alla vita di prima?

«Possiamo tornare alla normalità, così come è successo in quei Paesi che hanno azzerato la circolazione del virus. L'economia si affossa da sola con questa precarietà e questa instabilità totale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

