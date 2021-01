IL PIANO

VENEZIA Com'è cambiato lo scenario epidemiologico, così muterà anche il Piano regionale di sanità pubblica. Ora che il Veneto è tornato in fascia gialla, e visto il consolidamento del calo nelle curve del virus, il vertice della Prevenzione è al lavoro per rivedere già dalla prossima settimana le indicazioni sull'esecuzione dei tamponi, sul tracciamento dei contatti e, più in generale, sulle misure di contenimento. Le prime novità sono state anticipate ieri: nelle scuole tornerà il test per tutta la classe (al posto della quarantena) a fronte di una prima positività, mentre per i nuovi ingressi nelle case di riposo sarà data priorità (senza alcun obbligo) a chi è vaccinato.

Lunedì riprenderà l'attività didattica in presenza al 50% nelle superiori, in aggiunta al 100% nelle medie e nelle elementari. «Porteremo avanti con il professor Vincenzo Baldo ha spiegato il governatore Luca Zaia un'indagine epidemiologica per valutare il livello di circolazione del virus, dato che rientriamo in zona gialla e riaprono le scuole. Nel frattempo la dottoressa Francesca Russo metterà mano al Piano di sanità pubblica, per la successiva validazione da parte del Comitato tecnico scientifico regionale. In caso di accertamento di uno studente o di un insegnante positivo, si torneranno a fare i tamponi a tutta la classe, senza mandare tutti in quarantena. Dal momento che oggi abbiamo una bassa circolazione del virus, come risulta dalla riduzione delle infezioni e dei ricoveri, è corretto attuare un modello di sanità pubblica diverso da quello che veniva seguito quando i numeri erano molto più alti».

L'annuncio è arrivato con il sottofondo della manifestazione studentesca che, in contemporanea in tutta Italia, si è svolta in mattinata a Marghera, fuori dalla sede regionale della Protezione civile dov'era in corso la consueta diretta di Zaia. Queste le richieste della mobilitazione promossa dal Fronte della gioventù comunista, con l'adesione anche di altri collettivi studenteschi: «Classi da 15 studenti, assumere insegnanti a tempo indeterminato, aumentare gli spazi scolastici, garantire un numero maggiore di mezzi pubblici e un efficace tracciamento dei contagi con accesso diretto e gratuito ai tamponi per studenti e lavoratori della scuola».

L'altra novità riguarda le Rsa ed è stata illustrata dall'assessore regionale Manuela Lanzarin: «Dopo un incontro con le associazioni che riuniscono i gestori delle strutture, abbiamo stabilito che gli ospiti che entrano debbano essere preventivamente vaccinati e abbiamo già dato istruzioni in tal senso. Per quanto riguarda le visite, ogni casa di riposo è libera di decidere in autonomia. Ovviamente i familiari saranno immunizzati in base al loro turno di chiamata. Quindi se si tratta a loro volta di persone anziane o di personale sanitario, le gestioni terranno conto del fatto che questi soggetti potrebbero essere già vaccinati». È stato comunque precisato che l'inoculazione del siero rimane volontaria, per cui l'indicazione non è affatto un obbligo bensì una possibile priorità. Indubbiamente però l'estensione della campagna vaccinale può costituire un acceleratore nell'accesso alle Rsa, evitando l'alternativa dell'isolamento preventivo del nuovo ospite e magari la rinuncia da parte della famiglia.

A proposito di vaccini, finora in Veneto sono state somministrate 161.390 dosi e 49.246 sono le persone che le hanno ricevute entrambe, costituendo così il 12,5% del totale italiano dei soggetti immunizzati. Al di là del via libera per AstraZeneca, al momento in Regione sono confermate le forniture di Pfizer per 50.000 dosi a settimana e di Moderna per altre 7.000 circa. In questo modo viene ribadito il completamento di sanitari e Rsa per la prima settimana di febbraio, dopodiché comincerà la chiamata degli anziani che vivono a casa propria.

Per quanto riguarda la montagna, infine, è tuttora aperto il confronto sulla riapertura degli impianti da sci a partire dal 15 febbraio. «Come il collega Stefano Bonaccini ha sottolineato Zaia credo anch'io che servirà una modifica del dpcm prima di quella data. So che gli assessori delle Regioni si stanno incontrando, ma si apre o si chiude tutti assieme».

