Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA La Regione Veneto ha diffuso i dati aggiornati al 25 novembre, elaborati da Azienda Zero, riguardanti il monitoraggio, avviato mesi addietro, in atto su un ampio spettro di scuole sentinella, al quale hanno aderito, in totale, il 70,8% degli Istituti primari, secondari di primo grado e di secondo grado (in tutto 69 scuole). Il totale degli eventi (per evento s'intende la presenza in classe di un positivo che ha determinato...