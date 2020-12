VERSO LA RIAPERTURA

VENEZIA Si va verso una didattica a rotazione con il 75% degli studenti in classe e il 25% collegato a distanza, ad eccezione dei ragazzi con disabilità che possono frequentare sempre in presenza. Quanto agli orari, le scuole sono in attesa di conoscere i piani territoriali e l'organizzazione dei trasporti. Senza questi elementi risulta difficile ai dirigenti scolastici veneti e friulani modificare l'ora di ingresso e uscita dei propri studenti. In previsione del ritorno in classe con capienza al 75% delle scuole superiori dal 7 gennaio, l'ultimo dpcm emanato dal governo prevede l'istituzione di «un tavolo di coordinamento presieduto dal Prefetto» per coordinare trsporti e orari. I presidi si dicono pronti al ritorno degli studenti, ma senza un'organizzazione esterna alla scuola, con una capienza a tre-quarti, poco cambierebbe rispetto a quanto accaduto prima della chiusura.

In Veneto i tavoli provinciali richiesti dall'ultimo decreto sono stati anticipati da un coordinamento regionale. «Stiamo lavorando a testa bassa da due settimane» conferma Carmela Palumbo direttrice generale dell'Ufficio scolastico del Veneto coinvolta, al fianco della vice-presidente della Regione Elisa De Berti e dell'assessore all'Istruzione Elena Donazzan, nello studio dell'intreccio tra le esigenze scolastiche e quelle del trasporto degli studenti che si è rivelato, ad avvio anno scolastico, l'anello debole dell'organizzazione. «Prima del 7 gennaio, ovviamente, sarà tutto pronto - prosegue Palumbo - abbiamo situazioni diversificate a seconda dei territori e stiamo vagliando sia le reti urbane che quelle extraurbane».

L'ORGANIZZAZIONE

È impensabile per i presidi rivoluzionare l'organizzazione scolastica con tutto il complesso intreccio docenti-classi. La soluzione più percorribile rimane tenere in aula i ragazzi tre-quattro giorni a settimana fino al raggiungimento del 75% e le rimanenti giornate svolgerle con la didattica a distanza. «Quanto agli orari differenziati non dipende da noi, ma dai trasporti» conferma Enrico Ghion, vice-presidente padovano dell'Anp, l'Associazione nazionale presidi che individua un punto di criticità anche nella gestione sanitaria: «C'è una mancanza di tempestività tra la scuola e la sanità - spiega riferendosi ad esempio a Padova dove dirige il liceo artistico Selvatico, 690 studenti tra corsi diurni e serali, con 90 iscritti che giungono da fuori provincia -; è venuta meno l'interfaccia immediata tra i casi di contagio in classe e la risposta del servizio di prevenzione. Ricordo che noi presidi non possiamo disporre la quarantena e quindi di fronte a situazioni sospette la risposta veloce sul fronte sanitario è fondamentale». Conferma che i presidi sono pronti: «è da marzo che lavoriamo per accogliere studenti e personale in sicurezza, quindi attendiamo di conoscere i piani territoriali, quando vogliono convocarci noi siamo sempre disponibili».

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Parla di un «intreccio che si infittisce» il friulano Andrea Carletti, preside dell'Isis Malignani di Udine, 2.700 studenti e 400 dipendenti suddivisi tra l'indirizzo tecnico, quello professionale e il liceo delle scienze applicate. «Per il rientro ci manca un dato fondamentale, sapere come funzionerà il trasporto pubblico», conferma il dirigente scolastico che parla di un'organizzazione scolastica che quest'anno fa della flessibilità il fulcro: «Flessibilità di tempo e di spazi». Descrive quindi un piano generale della scuola che può essere tarato su diverse percentuali. «Abbiamo un programma al 50% di studenti in presenza e uno al 25%, ora basterà adattare le percentuali».

IL PERSONALE

Nelle parole dei presidi il grande lavoro fatto perché in classe i ragazzi possano seguire le lezioni in presenza, ma anche lo stress di situazioni in continuo cambiamento. «Le scuole - conclude la direttrice Palumbo - inoltre hanno finora utilizzato poco più della metà dei fondi per il cosiddetto personale Covid, docenti in aggiunta considerata l'emergenza, quindi con il rientro in classe possono disporre anche di queste ulteriori risorse».

Raffaella Ianuale

