ROMA Tra 48 ore inizia la scuola. Ma i fronti aperti sono ancora troppi e si allunga la lista di chi decide di non aprire gli istituti, rimandando la prima campanella al 24 settembre. La parola d'ordine è sicurezza e allora dai dirigenti scolastici viene sollevato un caso che, di certo, non fa dormire tranquilli docenti e famiglie: «Bisognerebbe reintrodurre un obbligo di certificazione al rientro. Almeno sopra i 3 giorni di malattia - spiega il presidente dell'Associazione nazionale dei dirigenti, Antonello Giannelli - in materia sanitaria non interveniamo ma chiedo che ci sia chiarezza: la riammissione a scuola, ad oggi, diversamente da come avveniva in passato, avviene senza certificati medici. Se uno studente si assenta e la scuola non sa il perché potrebbe avere anche il virus, ma se nessun medico lo ha visitato saremmo di fronte a una riammissione non ottimale». A decidere saranno le singole Regioni, tenuto conto che comunque il Cts lo raccomanda.

Un tema non affrontato finora, che potrebbe creare non pochi problemi al rientro in classe, per tutti. Ed è proprio questo rientro ad avere una partenza sempre più stentata: anche la zona di La Spezia e provincia, infatti, terrà chiusi gli istituti fino al 24 settembre. La decisione è stata presa dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e dal sindaco di La Spezia e presidente della provincia Pierluigi Peracchini che, scorrendo gli ultimi dati dell'andamento dei contagi da Covid-19, hanno deciso di posticipare. Una scelta dettata dalla necessità del contenimento dei contagi, nel caso di la Spezia, ma anche dalla mancata preparazione di molte scuole nel resto d'Italia. Non apriranno la Sardegna e la Puglia, tra le prime regioni a posticipare, e poi Calabria, Basilicata, Abruzzo e Campania. A queste Regioni si aggiungono le decisioni di diversi comuni, soprattutto nel Lazio, intenzionati a posticipare.

Le scuole, in molti casi non si sentono pronte: mancano i banchi monoposto, la sua consegna andrà avanti almeno fino a fine ottobre, mancano i docenti in cattedra soprattutto le decine di migliaia di cattedre che andranno a supplenza, e mancano anche i dispositivi di protezione. Il governo ha disposto la consegna di 11 milioni di mascherine al giorno, per studenti e docenti. Ma non sono arrivate ovunque a sufficienza. Molti istituti infatti non hanno ancora ricevuto né mascherine né gel disinfettanti per affrontare in sicurezza il primo giorno di scuola. A denunciarlo è Cittadiannzattiva che, dopo aver effettuato un sondaggio in diverse regioni, assicura che la situazione può essere così riassunta: «Per il momento portatele da casa, perché quelle che hanno le scuole bastano solo per le emergenze e per fornirle ai docenti e a tutto il personale scolastico».

A far precipitare le scuole nel caos ci sarebbe anche una diversa gestione delle consegne da scuola a scuola. In alcuni casi infatti, come riporta l'Associazione, le mascherine le hanno spedite le Regioni, in altri le ha comprate direttamente la scuola, in altri casi ancora i genitori si sono organizzati ed hanno utilizzato il fondo cassa degli anni precedenti: «La tendenza generale è quella di chiedere agli studenti di presentarsi in classe con una mascherina personale e un'altra di riserva e di tenere quelle in dotazione della scuola come scorta per le emergenze». E allora si procede con il fai da te, nelle farmacie parte di nuovo la corsa alla mascherina da bambino. «Nonostante gran parte degli istituti siano provvisti di mascherine - dichiara Anna Lisa Mandorino, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva - è evidente come si sia lontani dalle dichiarazioni che prevedevano un quantitativo giornaliero per ogni alunno». Il Miur ha assicurato che la fornitura di mascherine viene effettuata con cadenza settimanale o bisettimanale, in base al numero di alunni e di personale scolastico presenti. Ciascuna istituzione scolastica riceve, dunque, il quantitativo necessario a coprire il fabbisogno giornaliero di alunni e personale scolastico e le consegne saranno effettuate presso la sede principale dell'istituzione scolastica in precise fasce orarie.

Intanto proseguono i test sierologici sui docenti, circa uno su due ha fatto l'analisi e il 2,6% risulta positivo e dovrà avviare nuove indagini. A Roma sono stati effettuati 14636 test e tra questi 175 sono risultati positivi e quindi sono stati richiamati a tampone. Se la positività dovesse essere confermata, questi docenti non potranno tornare in classe e andranno sostituiti.

