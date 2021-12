IL CASO

Troppi contagi e la scuola chiude in anticipo sul Natale, a San Marino. In Italia invece il Governo prende tempo e continua a monitorare l'aumento dei contagi, osservando i casi regione per regione. La decisione di tenere a casa tutti gli studenti di San Marino è stata presa dopo la riunione tra Governo e Protezione Civile, nella sede della Segreteria di Stato all'Istruzione, e prevede chiusure scaglionate a partire dal 18 dicembre. L'allerta è salita proprio a causa di un nuovo record di contagi registrato ieri, quando i nuovi positivi erano 105. In tutto, a San Marino, sono ad oggi 478 i positivi su poco meno di 34mila abitanti. Con una mole di tamponi da effettuare, ogni giorno, che sta diventando insostenibile per gli ambulatori del piccolo Stato. E così si chiude. Per le scuole italiane non sarà così, almeno non per ora. La decisione spetta al ministero dell'istruzione su indicazione e valutazioni del ministero della salute, in merito alla curva dei contagi.

IL MINISTERO

Per il momento il ministro all'istruzione, Patrizio Bianchi, non è intenzionato ad autorizzare un anticipo della pausa natalizia: dal ministero di viale Trastevere negano infatti la volontà di prevedere questa strada. Lo scorso anno le singole regioni decidevano autonomamente di chiudere gli istituti, così è stato ad esempio per la Regione Campania e la Regione Puglia. Quest'anno invece è stato espressamente vietato prendere decisioni singole: gli enti locali possono valutare la chiusura di un plesso, se presenta troppi casi, o delle scuole di una zona fortemente colpita, ma non la chiusura tout court degli istituti. Quindi si valuterà la situazione da qui al 23 dicembre, anche nei singoli territori: qualora dovessero verificarsi picchi improvvisi si deciderà il da farsi. Per il momento, come sottolineato da Bianchi, i contagi all'interno delle classi sono stati solo lo 0,4% del totale: vale a dire che il protocollo anti-covid, messo in campo negli istituti, sta funzionando. Ma, nei prossimi 10 giorni, la situazione epidemiologica potrebbe cambiare ulteriormente.

