IL FOCUS

La Città Proibita riapre al pubblico: l'ingresso è consentito a un massimo di 5000 persone al giorno, rigorosamente munite di biglietto elettronico. Lo ha deciso la municipalità di Pechino, dopo aver abbassato il livello di allerta Covid-19 da 1 a 2. Un mese e mezzo dopo il 19 marzo, il giorno in cui in Cina si sono registrati zero contagi, la diffusione del virus sembra ormai sotto controllo. Non sempre le parole d'ordine della Fase 2, cautela e gradualità, sono state sufficienti: in alcune aree del paese ci sono stati casi di contagi di ritorno. Nella regione nord orientale dello Heilongjiang, al confine con la Russia, sono scoppiati nuovi focolai che hanno imposto il lockdown agli oltre 11 milioni di abitanti del capoluogo Harbin.

LA NORMALITÀ

La normalità nel Celeste Impero sta riconquistando i suoi spazi. Le strade, percorse per mesi solo dai motorini dei rider che garantivano ai cittadini in quarantena i beni essenziali, sono di nuovo trafficate. Gli shopping mall, i ristoranti e i bar sono affollati. Il controllo e la registrazione della temperatura corporea, gli ingressi contingentati, l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale rimangono obbligatori. Complice un anticipo d'estate - ieri a Pechino c'erano 32 gradi e il cielo era limpido - la sensazione è quella di un risveglio dopo un brutto sogno. «Sono andata a casa del mio ragazzo», racconta Sun Li, fotografa. «Davanti al suo compound mi hanno misurato la febbre, hanno controllato sull'App Beijing Health Kit che avessi il codice verde che indica un buono stato di salute e mi hanno lasciata passare. Qualche giorno fa non l'avrebbero mai fatto».

L'EPICENTRO

A Wuhan, capoluogo dello Hubei ed epicentro dell'epidemia, la Fase 2 procede più lentamente. Le scuole, ad esempio, riprenderanno il 6 maggio. Nel resto del paese hanno già cominciato a riaprire. Gli studenti attendono in fila i controlli al termoscanner all'ingresso degli istituti. Le aule vengono costantemente sanificate e gli orari delle lezioni sono scaglionati per evitare che i ragazzi entrino ed escano tutti insieme. Per i più piccoli è stato progettato un copricapo con due falde laterali rigide di 1 metro per evitare il contatto, una reinterpretazione del cappello di epoca Song (960-1279 d.c) che impediva ai funzionari imperiali di bisbigliare fra loro in occasioni ufficiali.

Gli spostamenti tra regioni e tra grandi città non comportano più l'obbligo di 14 giorni di quarantena in strutture alberghiere attrezzate, con robot intelligenti addetti alla distribuzione del cibo e alla misurazione della temperatura.

Per Pechino, le maggiori sfide della Fase 2 provengono dall'occupazione e dall'economia. Nel primo trimestre del 2020 il Pil cinese si è contratto del 6,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato più basso dal 1992. Con l'Occidente bloccato a causa della pandemia, la Cina si è ritrovata senza il suo principale mercato per l'export. Se da un lato il governo sta spingendo per una maggiore dipendenza dai consumi interni, dall'altro, vista l'emergenza Covid-19, sta rimodulando in chiave sanitaria il progetto economico e di influenza geopolitica della Nuova Via della Seta, attraverso l'esportazione di mascherine, ventilatori, materiali respiratori, farmaci e altri dispositivi medici.

L'ECONOMIA

Nonostante il Fondo Monetario Internazionale abbia previsto che l'economia del Paese asiatico sarà tra le poche a espandersi entro la fine dell'anno, la preoccupazione della leadership cinese rimane palpabile. Non a caso si stanno sperimentando per la prima volta nuove forme di welfare - come l'indennità di disoccupazione - dedicate anche ai cosiddetti mingong, i lavoratori migranti da sempre considerati cittadini di serie B nelle città d'adozione.

Bisognerà attendere il 22 maggio, giorno in cui si riunirà in sessione plenaria l'Assemblea Nazionale del Popolo, il parlamento cinese composto da circa 3000 delegati provenienti da tutta la nazione, per conoscere le tappe future della corsa del Dragone. Covid-19 permettendo.

Giada Messetti

