Scuola, via libera al decreto salva-precari un concorso per 24 mila il prossimo anno

LE NOVITÀROMA Un esame al computer, l'assunzione per i vincitori e l'abilitazione all'insegnamento per chi prende almeno 7. L'autunno dei precari della scuola sta iniziando: nel giro di una settimana, infatti, verrà emanato il decreto per bandire i nuovi concorsi. Oltre a quello ordinario per i 17 mila docenti della scuola elementare e materna, arriverà anche un concorso straordinario tanto atteso da tutti quei docenti che, in cattedra come supplenti ma senza abilitazione, aspettano l'assunzione da anni. Ed è questo l'aspetto più discusso...