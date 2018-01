CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCUOLAVENEZIA Oggi è il giorno della mobilitazione delle maestre. E anche il primo sciopero del 2018, organizzato proprio al rientro in classe dalle vacanze natalizie. Aule chiuse alle scuole dell'infanzia e alle primaria per protestare contro la sentenza del Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, che ha bocciato il vecchio diploma magistrale. Il titolo conseguito entro l'anno 2001-2002 non è più valido per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e quindi per poter entrare in ruolo. Il diploma era stato riconosciuto come...