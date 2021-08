Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSSarà compito di una web app controllare il green pass dei docenti, così il preside o il personale di segreteria non dovranno verificare a mano ogni mattina la validità del certificato verde. La soluzione, ancora al vaglio dei ministeri dell'Istruzione e della Salute, non arriverà però in tempo per il 1 settembre. Si parte quindi con i controlli a mano, in attesa che la piattaforma venga rilasciata dopo il via libera del Garante...