«Scuola, risorse, sanità: vogliono bloccare tutto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

All'indomani del nuovo colpo d'accetta all'autonomia, Mario Bertolissi non è basito. Troppo poco: il costituzionalista è decisamente furioso. L'eliminazione dalla bozza della riforma dell'articolo sull'istruzione, che prevedeva l'assunzione diretta e i contratti integrativi da parte della Regione, è la prova che «in questo momento non esistono le condizioni minimali per fare alcun ragionamento», scandisce il capo della delegazione trattante del Veneto, esaminando i nodi attorno a cui si è avviluppato il negoziato. Perché?«Premetto che...