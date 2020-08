LA POLEMICA

VENEZIA Polverone sul decreto del 5 agosto 2020 emanato dal Miur di concerto con il ministero delle Finanze e che prevede la ripartizione tra Regioni delle risorse per la ripresa dell'attività didattica in presenza nel rispetto delle misure anti-Covid. Il perché sta tutto in un esempio: al Veneto, regione con tanti studenti e tra le più colpite dal contagio, vanno poco più di 54 milioni di euro, mentre alla Calabria che ha un minor numero di iscritti e anche meno diffusione del virus sono stati assegnati più di 79 milioni, all'incirca la stessa cifra data anche alla Puglia.

L'inghippo però sta a monte del criterio di assegnazione. Il decreto sancisce infatti all'articolo 1 che le risorse sono ripartite per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del ministero per l'anno scolastico 2020-2021 e per il rimanente 50% sulla base delle richieste avanzate dagli uffici scolastici regionali. A creare la differenza tra Regioni sono proprio le richieste di fabbisogno: perché l'Ufficio scolastico regionale del Veneto ha presentato un'incidenza del fabbisogno pari a 4,6%, un terzo rispetto al 14,5% avanzato dalla Calabria. Ricordiamo che il decreto distribuisce la dotazione organica aggiuntiva sia per il personale docente (40mila unità in più), sia per gli Ata (10 mila unità in più tra collaboratori scolastici e personale di segreteria) stanziando 900 milioni di euro. «Emerge chiara la dinamica per la quale ci sono stati Uffici scolasti regionali più realisti del re che hanno chiesto, ma non troppo - denuncia il sindacato Gilda in una nota - e altri che si sono allargati ed hanno avuto quanto chiesto senza limitazioni».

In questa prospettiva Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, le tre regioni che hanno pagato un prezzo più alto al Covid-19 e che hanno un'incidenza alunni pari al 31% sono meno finanziate rispetto a regioni sfiorate dal virus e in ogni caso con un minor numero di iscritti. Per scoprirlo basta leggere la tabella contenuta nel decreto che mette in fila tutte le Regioni italiane con tanto di incidenza alunni, incidenza fabbisogno e risorse aggiuntive assegnate per l'anno scolastico 2020-21.

