Scuola, nei prossimi 10 anni 1 milione di studenti in meno

LO STUDIOROMA Se gli studenti non ci sono, non ci sono neanche le classi. E quindi neppure i docenti in cattedra. Un futuro decisamente meno vivace rispetto ad oggi, quello che si prevede per la scuola italiana da qui ai prossimi 10 anni. Secondo un'elaborazione della Fondazione Agnelli sui dati Istat relativi all'evoluzione demografica, nel 2028 i ragazzi in età scolare, compresi tra i 3 e i 18 anni, diminuiranno dai 9 milioni attuali ad 8 milioni. Un milione di studenti in meno per un calo demografico dovuto a diversi fattori:...