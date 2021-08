Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NODIVENEZIA Uno su 3. Il 13 settembre inizierà il nuovo anno scolastico e in Veneto per quasi un terzo i docenti saranno supplenti. «Faremo circa 15-16mila supplenze su un organico docente complessivo di 45mila posti, c'è un alto livello di precariato», dice la dottoressa Carmela Palumbo, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto. L'obiettivo è arrivare all'inizio delle lezioni con «tutte le caselle occupate»...