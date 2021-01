IL PROGRAMMA

VENEZIA Tutti a discutere, e a litigare, sulla ripresa dell'anno scolastico e sul nodo dei servizi pubblici. Ieri sono ricominciate le lezioni in presenza sia nelle scuole primarie che nelle secondarie di primo grado, mentre le superiori sono rimaste chiuse in Veneto (così come in Friuli Venezia Giulia), in forza dell'ordinanza regionale più restrittiva rispetto al provvedimento statale che ha consentito la riapertura al 50% intanto fino al 15 gennaio. «Ma questo non è successo certo per colpa dei trasporti, perché il piano con i vari scenari è pronto da tempo e risponde alle aspettative degli studenti e delle aziende», rivendica l'assessore di comparto Elisa De Berti, protagonista in questi giorni di un acceso scontro con la Cgil, che accusava la Regione di aver ignorato il problema e di averlo sostanzialmente scaricato sulle Prefetture.

In diretta televisiva e social, De Berti torna a riepilogare date e temi del confronto «iniziato ancora a marzo», bollando come «sinceramente vergognoso» il comunicato con cui il sindacato aveva criticato la gestione della partita, «visto che la Filt è stata presente a tutte le riunioni». Al di là delle schermaglie, comunque, c'è lo schema per il 1° febbraio (o per quando sarà, dato che non sono escluse proroghe della misura). Ai contenuti già illustrati a metà dicembre, poi oggetto della sottoscrizione dei verbali con le parti sociali, si aggiungono i risultati di un sondaggio effettuato tra gli studenti. «Su oltre 213.000 ragazzi riferisce De Berti hanno risposto in 134.660 e cioè il 63% del totale. Fra i partecipanti, il 70% ha dichiarato di essere utente del trasporto pubblico locale. Questo numero conferma le previsioni di imprese e scuole, che avevano indicato il 72%».

I sette piani provinciali sono stati elaborati intorno a tre ipotesi di lezioni in presenza: al 100%, all'80% e al 50%. Quando i prefetti, le associazioni di categoria e i sindacati hanno firmato le intese, il Governo ventilava il 75% e su quel numero si sono fondati gli accordi. Poi però l'ordinanza del ministro Roberto Speranza ha ridotto la quota al 50%. «In ogni caso afferma De Berti la quantificazione dei trasporti resterà al 75%, indipendentemente dal peso della didattica a distanza, in quanto abbiamo la necessità di mettere i mezzi in strada e testare la validità del modello». Dunque in Veneto è prevista la necessità di 740 autobus aggiuntivi, per un costo ulteriore che oscilla fra 4 e 9 euro al chilometro, tanto che viene stimata una spesa mensile vicina ai 6 milioni di euro. A questa va poi aggiunta quella per il personale di sorveglianza a terra: 242 addetti nelle stazioni e nelle fermate comportano un esborso di oltre mezzo milione al mese.

