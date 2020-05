IL CASO

ROMA Il governo procede, di stallo in stallo e di riunioni di maggioranza notturne, a sfavore di tg e giornali. Stavolta è la scuola a dividere la maggioranza. Ovviamente non dalla parte degli studenti, ma degli insegnanti che si dovrebbero assumere attraverso concorso. All'ora di pranzo di oggi la commissione istruzione del Senato tornerà ad esaminare il decreto scuola, ma l'articolo riguardante l'assunzione dei precari è finito nelle mani del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che entro stamane dovrà presentare la proposta di mediazione.

LA PROVA

I tempi sono stretti, le distanze tra Pd e M5S ancora evidenti. La proposta di mediazione che arriva dai Dem e da Leu consiste in una duplice tappa: rinviare il concorso alla fine dell'anno scolastico, nel 2021, per i contratti a tempi indeterminato e, nel frattempo impiegare i precari, sulla base dei titoli, a settembre. La ministra 5S Azzolina però non ci sta e reclama il concorso che in effetti dovrebbe essere la regola per entrare nel mondo della scuola dalla porta principale e non per una sorta di sanatoria del precariato che però puntualmente si ripete ormai da decenni. «Noi vogliamo una graduatoria con prova finale selettiva alla fine dell'anno, certo più concreta di un concorso a quiz che non si sa, per i problemi legati alla pandemia, nemmeno se potrà svolgersi», sintetizza a sera la responsabile scuola Pd, Camilla Sgambato. A chiedere una riapertura in sicurezza è la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, che invita il governo a pensare più ai ragazzi invece di litigare, mentre è ottimista il senatore dem Roberto Rampi secondo il quale a palazzo Madama la maggioranza troverà un'intesa.

Il concorso che divide è da 32mila posti in cattedra, per una platea di circa 70mila potenziali candidati, docenti precari di scuola media e superiore con 36 mesi di supplenza: vale a dire che potrebbe entrare di ruolo, quindi, un precario su 2. I primi assunti dalla selezione straordinaria prenderebbero la cattedra già dal 1 settembre, dopo una prova selettiva al computer che dovrebbe svolgersi in estate. Ma la strada, intrapresa dalla ministra all'istruzione Azzolina in linea con il M5S, è stata respinta prima dai sindacati, che avevano indetto anche uno sciopero generale per il mese di marzo poi revocato per l'emergenza da Covi-19, e poi dal Pd e da Leu che in questo caso fanno fronte comune anche con la Lega: la richiesta è di assumere per titoli, da una graduatoria ad hoc, senza prova in presenza. Il concorso del contendere parte da lontano, dall'allora ministro Bussetti che ne mise le basi circa un anno fa e lo propose senza prova selettiva. Poi con la crisi di Governo tutto cambiò e l'intesa del 19 dicembre scorso, con l'ex ministro Fioramonti, inserì il criterio della selezione. La ministra Azzolina, che ne ha preso il posto dopo le dimissioni, ha portato avanti i contenuti dell'intesa per poi ritrovarsi di fronte un muro di no: prima i sindacati e poi gli alleati di Governo oltre all'opposizione hanno ribadito la necessità di cancellare la prova selettiva per evitare un rischio di contagi. L'emergenza da Covid-19 ha infatti bloccato i concorsi nazionali ma nel mese di luglio le prove si potrebbero svolgere: l'intenzione del ministero è di farle infatti tra fine luglio e agosto. La Azzolina ha proposto anche una clausola di emergenza qualora il comitato tecnico scientifico dovesse lanciare l'allarme su un rischio contagio, agli inizi di luglio. Un proposta che non ha placato gli animi. E così ora rischia di saltare tutto, non solo il concorso. Nel decreto scuola infatti, da approvare entro il 7 giugno, si parla di concorso ma anche di esami di Stato. Che cosa ne sarebbe della maturità e degli esami di terza media qualora il testo e tutte le indicazioni non dovessero passare nei tempi previsti?

Marco Conti

Lorena Loiacono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA