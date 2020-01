Scuola di classe, rimossi i riferimenti al ceto sociale

IL CASO

ROMA L'Istituto comprensivo Trionfale ha rimosso dal proprio sito web la presentazione dei propri plessi divisi per ceto sociale dei bambini, dall'alta borghesia ai figli delle colf. La presentazione, che era destinata ai genitori in cerca di una scuola adeguata ai propri figli, è stata resa pubblica da Leggo e ha scatenato reazioni da ogni parte.

È intervenuta tra i primi anche Lucia Azzolina, da poco ministro dell'Istruzione, che non ha fatto mistero della sua indignazione, rendendola pubblica sul web: «La scuola - ha scritto Azzolina, che è stata insegnante prima di approdare al Ministero dell'Istruzione - dovrebbe sempre operare per favorire l'inclusione. Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo non ha senso. Mi auguro che l'istituto romano possa dare motivate ragioni di questa scelta. Che comunque non condivido».

INCLUSIVA

«La scuola - continua la neo-ministra - dovrebbe favorire l'inclusione. Un tema che non mi è solo caro, ma che è centrale nel nostro sistema di istruzione. Descrivere e pubblicare la propria popolazione scolastica per censo sul sito istituzionale non solo non ha senso ma rischia di creare disagio agli studenti, di essere discriminante. Da Ministra e soprattutto da docente, non lo condivido minimamente. Lo trovo assurdo. Quella descrizione è stata modificata».

La rimozione della presentazione contestata è stata chiesta direttamente dal oottosegretario all'Istruzione Peppe De Cristofaro. La scuola ha immediatamete accolto l'invito, ma De Cristoforo non tace: «Sono davvero sconcertato, che una scuola distingua i propri plessi in base al rango socio-economico degli alunni andando contro ogni valore della nostra Costituzione».

LA SINDACA

Sull'argomento è intervenuta anche la vice ministra Anna Ascani, che parla di : «Presentazione fuori dai principi costituzionali». Interviene anche la sindaca di Roma, Virginia Raggituona anche la sindaca Raggi: «Intollerabile che gli studenti vengano suddivisi per censo». Dello stesso avviso la deputata Pd, Patrizia Prestipino: «Distinguere le sedi di un istituto, a seconda del ceto sociale, è aberrante». E dal Pd romano si levano voci a chiedere la rimozione dei dirigenti scolastici dell'istituto.

