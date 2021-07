Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAMPAGNAROMA A cinquanta giorni dalla riapertura delle scuole e in piena invasione della variante Delta da ieri è stato ufficialmente aperto un nuovo fronte nella guerra al Covid-19: quello delle vaccinazioni per i giovanissimi, coloro che hanno fra 12 e 18 anni che poi in gran parte sono studenti.Ieri il commissario all'emergenza Covid, il generale Figliuolo, è stato esplicito. «Mi rivolgo ai genitori - ha detto ai margini di una...