LA POLEMICA

VENEZIA Le mamme, si sa, sono di natura preoccupate. Però, a proposito di coronavirus, la domanda non è peregrina: se i 56 italiani fatti rientrare da Wuhan sono stati isolati alla Cecchignola, perché tutti gli altri ragazzi tornati dalla Cina possono andare a scuola senza il benché minimo controllo? Che è poi la richiesta avanzata dai quattro governatori leghisti del Nord: obbligare alla quarantena anche gli studenti, tanto più che il rischio - come hanno segnalato alcune scuole - è di trovarsi con classi vuote perché gli altri genitori, preoccupati del contagio, potrebbero decidere di tenersi i figli a casa. Per il governo, però, questi rischi non esistono. «Invito i governatori del Nord a fidarsi di chi ha specifiche competenze», ha detto il premier Giuseppe Conte. E il ministro all'Istruzione Lucia Azzolina: «A scuola si va».

IL GOVERNO

Il primo a bocciare la richiesta di Luca Zaia (Veneto), Attilio Fontana (Lombardia), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) e Maurizio Fugatti (Trento) è stato il presidente del Consiglio dei ministri: «Invito i governatori del Nord a fidarsi di chi ha specifiche competenze - ha detto Conte - Non ci sono i presupposti per allarme o panico. Chi ha ruoli politici ha anche il dovere, la responsabilità di dare messaggi di tranquillità e serenità. La situazione è sotto controllo, non c'è motivo di adottare ulteriori misure».

Sulla stessa linea il ministro all'Istruzione Lucia Azzolina: «C'è una circolare del ministero della Salute che spiega tutti i casi punto per punto. Io mi sento di tranquillizzare gli studenti e le famiglie, Non abbiamo un'emergenza per le scuole».

E il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia: «Le linee guida in materia di tutela della salute in Italia sono competenza dello Stato, l'organizzazione sanitaria spetta alle Regioni: ognuno faccia il proprio lavoro. Decide il ministro della Salute e le Regioni si adeguano. Tutto molto chiaro. Basta leggere la Costituzione».

LA REPLICA

Il leader della Lega Matteo Salvini ribatte: «Quando c'è di mezzo la salute dei cittadini, possono avere 10 anni o 80 anni, sono cautele ovvie».

I presidenti di Regione insistono. «Il tema ci viene posto dalle famiglie - ha detto Zaia - e il quesito che abbiamo posto al ministero è: il bimbo che arriva dalle zone infette della Cina, cinese o italiano che sia, se asintomatico può entrare tranquillamente a scuola? Che certezza abbiamo che questo studente possa non sviluppare la malattia? Nessuna. Se l'Istituto superiore di sanità e il governo dicono che non c'è nessun problema, siamo tutti felici, altrimenti potremmo dire che abbiamo posto la questione».

«Se il presidente Conte e il ministro Speranza hanno ritenuto opportuno mettere in quarantena i 56 italiani asintomatici rientrati ieri da Wuhan, non vedo perché stupirsi se chiediamo che lo stesso accorgimento non debba essere adottato per i bambini e ragazzi che frequentano la scuola dell'obbligo, che rientrano dalle zone affette della Cina, italiani e non», ha detto Fontana. «Il nostro è buon senso», ha aggiunto Fedriga ricordando che due professionisti del settore di acclamata fama, il virologo Roberto Burioni e l'ex presidente dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi, «sono usciti dicendo che la proposta dei governatori è corretta e di massima precauzione».

L'INDAGINE

E mentre il mondo della scuola si attiene alle disposizioni («Abbiamo pubblicato e diffuso la lettera del ministero della Salute sulle indicazioni per il coronavirus e a quella ci atteniamo», ha detto la dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Augusta Celada; «Noi ci atteniamo alle circolari ufficiali pervenute attraverso il ministero dell'Istruzione e ministero della Salute», ha aggiunto la presidente regionale del Friuli dell'Associazione nazionale presidi, Teresa Tassan Viol), ieri sera l'agenzia Ansa riportava un'indiscrezione: il ministero dell'Istruzione starebbe chiedendo ai presidi di tutte le scuole di ogni ordine e grado informazioni sul numero di studenti e docenti attualmente in Cina o che siano rientrati in Italia negli ultimi 15 giorni dalla Cina.

LE ACCUSE

In Veneto, intanto, le opposizioni di centrosinistra hanno contestato la richiesta del governatore di estendere la quarantena agli studenti. L'eurodeputata dem Alessandra Moretti: «Zaia sempre contrario alla scienza»; il segretario della Cgil Christian Ferrari: «Si lucrano consensi su temi delicatissimi per la salute pubblica»; i consiglieri regionali di Veneto 2020 Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle e Cristina Guarda: «Non si capisce perché gli alunni dovrebbero essere penalizzati rispetto a lavoratori, imprenditori, studenti universitari o quanti altri in arrivo dalla Cina».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA