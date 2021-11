Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REGOLEROMA Niente dad se c'è un solo positivo, se sono due quarantena «selettiva» a seconda si sia vaccinati o meno, e si resta tutti a casa se i casi sono almeno tre. Le nuove indicazioni per la gestione dei contagi in classe, redatte dall'Istituto Superiore di Sanità, ministeri della Salute e dell'Istruzione con il contributo delle Regioni, dovrebbero avere il disco verde tra oggi e domani. Per salvaguardare il più possibile l'anno...