Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PIANOROMA A dieci giorni dall'inizio delle lezioni, il ministero dell'Istruzione è già al lavoro sull'esame di maturità. Patrizio Bianchi promuove quello dello scorso anno: «Abbiamo fatto esami di Stato in presenza, scelto una via di cui do un giudizio positivo», ha detto rispondendo alle domande degli studenti durante un collegamento con il liceo Malpighi di Bologna. «Ho visto tesine sviluppate anche con strumenti multimediali molto...