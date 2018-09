Sculture del 700 in marmo rosso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Oggetto del desiderio dei bambini veneziani da sempre, negli ultimi trent'anni i Leoncini di San Marco sono diventati un'attrazione irresistibile anche per i piccoli turisti di tutto il mondo, che quasi sempre ignorano il divieto di salirci sopra, sotto gli occhi il più delle volte bonari dei vigili. Le due sculture furono realizzate da Giovanni Bonazza, artista veneziano di buona fama, che operò tra la fine del Seicento e l'inizio del Settecento firmando opere in chiese importanti e anche all'estero, in particolare a San Pietroburgo....