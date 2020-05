ROMA Pronta la norma-scudo per le imprese. È in arrivo il testo che farà chiarezza sulla responsabilità civile e penale del datore di lavoro in caso di contagio da Covid19 di un dipendente. Al ministero del Lavoro guidato da Nunzia Catalfo, hanno messo a punto il quadro normativo che ricalcherà le linee guida della circolare numero 22 diffusa dall'Inail lo scorso mercoledì. In pratica verranno abbracciate in toto le indicazioni fornite dall'Istituto delineando che, per quanto le patologie infettive da Coronavirus siano equiparate ad un infortunio sul lavoro, questo non si traduca automaticamente nella responsabilità penale e civile del datore di lavoro. Anzi in capo all'azienda datrice c'è la presunzione di innocenza se ha adottato i protocolli di sicurezza e prevenzione stabiliti per affrontare l'emergenza epidemiologica. Perché il dipendente si possa rivalere sull'azienda in caso di contagio quindi, non basterà il semplice nesso di casualità dettato dall'essersi ammalato sul posto di lavoro ma servirà dimostrare che la condotta tenuta da chi lo ha assunto sia stata manchevole. Alla luce di questo inoltre il riconoscimento di una prestazione Inail al dipendente contagiato non potrà assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale né tantomeno in sede civile. Il testo chiarisce tutti i dubbi sollevati fino a questo momento dall'errata interpretazione del decreto Cura Italia.

Fra. Mal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA