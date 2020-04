IL PROVVEDIMENTO

ROMA L'Italia ha deciso di chiudere le sue frontiere economiche. Anche nei confronti dell'Europa. Con una mossa senza precedenti, il governo ha deciso che proteggerà le aziende strategiche dai tentativi di acquisizione non solo da parte imprese extracomunitarie, ma anche da parte di quelle interne all'Unione europea. Traballa, insomma, uno dei capisaldi del mercato unico europeo, la libertà di movimento dei capitali. Anche perché, il novero delle imprese che saranno considerate strategiche, e dunque messe sotto l'ombrello protettivo dei cosiddetti «golden power» dello Stato, sarà decisamente allargato. Oggi ad essere tutelate sono soltanto le imprese della difesa, le reti energetiche, quelle telefoniche e il 5G. Domani (la norma sarà inserita nel provvedimento sulla liquidità alle imprese che dovrebbe essere approvato tra stasera e domani) ad essere protette saranno un numero rilevantissimo di aziende. Lo scudo riguarderà sia le grandi imprese, le piccole e le medie. I settori per i quali scatterà la protezione saranno anche quello alimentare, la farmaceutica, la produzione di apparati medicali, le banche, le assicurazioni. Il governo potrà esercitare i poteri speciali anche a prescindere dagli obblighi di comunicazione delle operazioni da parte delle imprese. Rilevante, dunque, sarà il contributo dell'intelligence economica.

LE SOGLIE

Saranno comunque abbassate anche le soglie di comunicazione delle operazioni. E l'obbligo sarà esteso anche alle piccole e medie imprese. I poteri speciali dello Stato non sarà l'unica arma che sarà usata dallo Stato per proteggere i suoi gioielli. Ci saranno molto probabilmente anche delle pubblicizzazioni parziali di alcune imprese. Avverranno attraverso la Cassa depositi e prestiti. La liquidità che sarà fornita alle aziende in difficoltà che ne faranno richiesta, potrà essere trasformata in una partecipazione da parte della Cdp che, in questo modo, entrerà nel capitale delle imprese. Una sorta di rivisitazione dell'Iri, l'istituto per la ricostruzione industriale, in chiave moderna.

Gli altri due capitoli del decreto saranno le garanzie pubbliche dello Stato alle banche per poter fornire liquidità alle imprese, e la sospensione per maggio e per giugno dei versamenti fiscali. Il primo punto è delicato. Sottotraccia si è combattuta e si sta ancora combattendo, una battaglia sul livello della manleva dello Stato nei confronti delle banche. Alla fine sarà portata fino al 100% solo per800 mila euro, come ha spiegato ieri il ministro Roberto Gualtieri. Emanuele Felice, il responsabile economico del Pd, ha parlato di una garanzia tra il 90 e il 95% per gli altri, anche se lo stesso Gualtieri ha parlato del 90%. La differenza non è da poco. La garanzia al 100% permette alle banche procedure rapide, saltando quasi totalmente le istruttorie sui prestiti. Ma questo non significa che tutti potranno avere accesso alla liquidità. Chi al 31 dicembre del 2019 era in una situazione di sofferenza con poche possibilità di ritorno in bonis, difficilmente potrà accedere alle nuove linee di credito (200 miliardi in tutto). Il limite sta nella legge fallimentare. Se la banca prestasse i soldi a chi sa che non li può restituire, rischierebbe il concorso in bancarotta. Insomma, per permettere una vera «helicopter money», sarebbe necessario sospendere anche le norme fallimentari.

I prestiti saranno a tasso quasi zero e potranno essere chiesti fino ad un valore pari al 25% del fatturato. Le garanzie saranno a prima richiesta, cosa che dovrebbe rendere le banche estremamente serene nel concedere i fidi. Nel provvedimento ci sarà anche il potenziamento del prestito immediato e senza istruttoria per le partite Iva. Il decreto di marzo prevede che sia di 3 mila euro, sarà portato a 9 mila euro. Il capitolo fiscale si compone della sospensione per due mesi delle scadenze fiscali per le imprese che hanno un fatturato fino a 10 milioni di euro e hanno registrato perdite oltre il 25% di questo. Arriverà anche la possibilità per i Comuni di rinviare a novembre il pagamento dell'Imu e della Tari. Saranno sospesi gli avvisi bonari e le adesioni agli accertamenti dell'Agenzia delle entrate, oltre ai pignoramenti in conto corrente.

Andrea Bassi

