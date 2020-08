IL CASO

QUARTO D'ALTINO (VENEZIA) La scritta comparsa sull'asfalto è inequivocabile: Niggers go home, negri a casa, nella forma più dispregiativa del termine. I destinatari neppure, dato che è comparsa fra domenica notte e ieri lungo la stradina che costeggia la sede della Pixartprinting, azienda tecnologicamente all'avanguardia di Quarto d'Altino specializzata in arte grafica: settecento dipendenti, molti dei quali stranieri, che hanno reagito con sdegno alla provocazione. A tal punto che l'amministratore delegato Paolo Roatta ha risposto facendo stampare alcuni striscioni poi affissi ai cancelli, con i quali l'azienda rivendica con orgoglio la propria diversità. «In Pixartprinting siamo profondamente orgogliosi della nostra diversità - dice Roatta - che discende dalle 29 nazionalità a cui apparteniamo. Questa diversità è una ricchezza e ci rende unici».

LA REAZIONE

Solidali con i lavoratori dell'azienda si sono subito dichiarati i sindacati, che hanno chiesto a Comune e Città Metropolitana di condannare l'atto di razzismo. Il sindaco di Quarto d'Altino, Claudio Grosso, ha deplorato l'atto, attribuendolo al clima di paura innescato dai casi di positività al Covid-19 avvenuti in due luoghi vicini, la caserma Serena di Casier e la Croce Rossa di Jesolo. Diversa la valutazione all'interno dell'azienda altinate: «La nostra, pur non avendo percentuali altissime di lavoratori stranieri, è un'azienda dalla vocazione internazionale - spiegano da Pixartprinting - Abbiamo ragazzi di colore, alcuni sono stranieri e altri sono italiani. Abbiamo colleghi dal Sud America, dal nord Africa ma non solo in produzione, nel ruolo di operaio. Questa è la nostra grande ricchezza». Ora l'azienda auspica che vengano individuati i responsabili delle scritte, che d'intesa con il sindaco Grosso sono subito state cancellate.

