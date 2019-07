Scritta contro Salvini, Guenzi: «È fascista, la cancello io»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BOLOGNA «Questa scritta mi fa schifo. È davanti casa mia e ogni mattina spero di trovarla cancellata. Ci penso spesso al perché mi fa tanto incazzare. Al di là della miseria della frase, ricevere questo tipo di merda fa parte della vita di un uomo pubblico, in fondo se succede a me figuriamoci a lui. Eppure io questa scritta non la sopporto». Lo ha scritto su Instagram Lodo Guenzi, cantante della band Lo Stato Sociale, prendendo posizione contro una scritta che minaccia di morte Matteo Salvini comparsa qualche giorno fa sotto casa sua a...