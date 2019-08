Scouting Lega tra i senatori pentastellati: per chi si smarca rielezione assicurata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Ci sono molti modi di rappresentare il dissenso verso un governo. Uno di questi è l'Aventino, la scelta di abbandonare l'aula per mostrare palsticamente di non voler avere niente a che fare con la maggioranza che lo sostiene. L'altro è quello di scatenare il Vietnam parlamentare. Praticamente l'esatto opposto: presidiare in ogni modo il territorio, appigliarsi a qualsiasi cavillo regolamentare, rosicchiare il consenso tra deputati e senatori. Ed è esattamente questa la strada che la Lega sembra intenzionata a imboccare se...