ROMA Al Senato servono 160 sì ma sulla carta ce ne sono, secondo i conti della maggioranza, perlomeno 165. Pd, Italia viva, Leu e Movimento 5 stelle serrano i ranghi sul voto sullo scostamento di bilancio di domani. Presenza obbligatoria e sostegno assicurato anche da parte del gruppo per le Autonomie e dei fuoriusciti dal Movimento 5 stelle. E ieri in una riunione tecnica i rosso-gialli hanno lavorato per definire il perimetro dei 25 miliardi sul tavolo.

Si capirà domani se ai voti delle forze che sostengono l'esecutivo si aggiungeranno anche quelli dell'opposizione. Il dialogo è in corso: Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia si aspettano delle aperture da parte del ministro dell'Economia, Gualtieri, e del presidente del Consiglio Conte. Condizionano il parere favorevole del centrodestra ad una serie di paletti: la sospensione delle cartelle esattoriali, gli investimenti in politiche di rilancio, aiuti a regioni e enti locali (i governatori della Lega chiedono che arrivi un sostegno di 3 miliardi e mezzo), contributi a fondo perduto per le categorie in difficoltà, la reintroduzione dei voucher per settori come il turismo e soprattutto il taglio delle tasse.

«Non voteremo sì a scatola chiusa», afferma il capogruppo della Lega a palazzo Madama, Romeo. «Il nostro sì non è scontato», dice la capogruppo forzista alla Camera, Gelmini. Insomma l'ok arriverà solo in presenza di segnali concreti. Finora le forze dell'opposizione hanno dato semaforo verde negli altri due voti sullo scostamento di bilancio «ma se non verranno accolte le nostre richieste nel decreto agosto questa volta diremo no», la minaccia.

Forza Italia ha fatto da apripista al confronto, Fdi sposa una linea intransigente e qualche giorno fa nella riunione degli economisti del partito di via Bellerio si è rimarcata l'esigenza di mantenere una posizione dura. Ma la consapevolezza nella coalizione di centrodestra è che i rosso-gialli hanno già i numeri blindati. «Nessuno vuole l'inciampo e Forza Italia non salirà sulle barricate», il refrain nella maggioranza che conta su un tesoretto spiega una fonte dem di un drappello di azzurri (e di ex) che potrebbe convergere (o astenersi), qualora i leader dell'opposizione dovessero mettersi di traverso.

Dal partito del Nazareno ieri è arrivato un invito netto: «Rivolgiamo un appello convinto a tutte le forze di opposizione, in quanto quel voto incide sul sistema Paese indipendentemente da chi è al governo», ha osservato il dem Borghi. Fino alle Regionali in ogni caso non si prevedono spaccature ma la Lega in primis è irritata per quelle che considera delle vere e proprie fughe in avanti da parte di Forza Italua. Berlusconi ieri è stato costretto a ribadire che non c'è alcuna intenzione di uscire dal perimetro dell'alleanza: «La nostra responsabilità non prevede cambi di maggioranza né alcun soccorso», ha spiegato. «Bene, ha fugato i dubbi su possibili nuovi patti del Nazareno in salsa grillo-Contiana», la reazione del partito della Meloni. I tre partiti dell'opposizione dovrebbero incontrarsi oggi per mettere a punto una risoluzione unitaria.

Ma la novità è che anche nell'ala M5s che punta ad un asse strutturale con il Pd non si esclude più una collaborazione con pezzi di FI in una prospettiva futura che si aprirà in autunno.

