Scoppia un furgone per la vendita dei panini, quattro feriti

LA DEFLAGRAZIONEVENEZIA Quattro feriti, due in gravi condizioni, nell'esplosione di un furgone attrezzato per la vendita di panini nel parcheggio del Leroy Merlin di Marghera, alle porte di Mestre, lungo la Statale Romea che conduce a Chioggia. Il mezzo è andato completamente distrutto, divorato dalle fiamme che hanno sprigionato una colonna di fumo denso e nero visibile a chilometri di distanza. Il bilancio già di per sé pesante poteva essere ancor più drammatico se in quel momento ci fosse stato passaggio di persone o ci fossero stati...